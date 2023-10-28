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Кардиолог Гаглошвили порекомендовал правильно питаться для борьбы с густой кровью

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Кардиолог Тамаз Гаглошвили посоветовал правильно питаться при густой крови.
Кардиолог Гаглошвили порекомендовал правильно питаться для борьбы с густой кровью
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в беседе с «Российской газетой».

Как отмечается в материале, с густой кровью связаны такие состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт.

Гаглошвили подчеркнул, что самое опасное — пить недостаточное количество воды.

По его словам, важно правильно питаться.

Если у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, необходимо лишь пить достаточное количество воды, добавил кардиолог.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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