Кардиолог Гаглошвили порекомендовал правильно питаться для борьбы с густой кровью
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Об этом он сказал в беседе с «Российской газетой».
Как отмечается в материале, с густой кровью связаны такие состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт.
Гаглошвили подчеркнул, что самое опасное — пить недостаточное количество воды.
По его словам, важно правильно питаться.
Если у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, необходимо лишь пить достаточное количество воды, добавил кардиолог.
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