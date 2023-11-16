Стоматолог Дунаева посоветовала не игнорировать зубную боль

Врач-стоматолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Елена Дунаева призвала не игнорировать зубную боль.

В беседе с Life.ru эксперт назвала три сигнала, которые требуют обращения за медицинской помощью.

Первый сигнал — это боль разной степени выраженности и характера. Поэтому, чтобы спасти зуб, нужно как можно быстрее идти к врачу.

Второй сигнал — отёк мягких тканей в месте воспаления. В этом случае медлить с посещением стоматолога нельзя, так как воспаление принимает серьёзные формы.

И наконец, третий признак — повышение температуры и плохое самочувствие. В кровеносном русле присутствует много патогенных микроорганизмов и иммунитет начал с ними борьбу. В этом случае, скорее всего, необходимо удаление больного зуба.

«Сроки перехода одной стадии в другую зависят от особенностей организма. В среднем весь процесс происходит от семи до десяти дней», — заключила Дунаева.

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