Стоматолог Автандилян назвала нехватку витаминов причиной боли зубов зимой

Врач-стоматолог и основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян рассказала, почему зимой могут болеть зубы.

«Из-за недостаточности питательных и минеральных компонентов зубная эмаль также становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, что может привести к развитию кариеса. Помимо этого, в межсезонье человеку может казаться, что зубы будто ноют, что также свидетельствует о нехватке кальция в организме», — сообщила Автандилян в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, не стоит употреблять горячие напитки на улице в холодную погоду, также желательно следить за рационом.

Кроме того, рекомендуется отказаться от использования агрессивных отбеливающих паст.

«Если вы переболели сезонной простудой или перенесли вирусную инфекцию, после выздоровления сразу же замените зубную щётку на новую», — добавила Автандилян.

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