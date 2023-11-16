Стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25%
- Gettyimages.ru
- © id-art
«Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что 1 кг икры горбуши в середине ноября стоил 3500 рублей, что на четверть меньше, чем в ноябре 2022 года.
В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что объёмы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.
Кроме того, руководитель отдела закупок компании «ПУТИНА» Ольга Калайджян объяснила, что икра может получить «металлический оттенок», если хранить её в жестяной банке.