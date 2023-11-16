RT в Telegram
Подпишись

Стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25%

Короткая ссылка
Оптовая стоимость 1 кг икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась в ноябре на 25% по сравнению с данными прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25%
  • Gettyimages.ru
  • © id-art

«Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что 1 кг икры горбуши в середине ноября стоил 3500 рублей, что на четверть меньше, чем в ноябре 2022 года.

В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что объёмы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.

Кроме того, руководитель отдела закупок компании «ПУТИНА» Ольга Калайджян объяснила, что икра может получить «металлический оттенок», если хранить её в жестяной банке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить