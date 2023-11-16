Стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25%

Оптовая стоимость 1 кг икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась в ноябре на 25% по сравнению с данными прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что 1 кг икры горбуши в середине ноября стоил 3500 рублей, что на четверть меньше, чем в ноябре 2022 года.

В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что объёмы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.

Кроме того, руководитель отдела закупок компании «ПУТИНА» Ольга Калайджян объяснила, что икра может получить «металлический оттенок», если хранить её в жестяной банке.