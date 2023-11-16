В Оренбургской области прививку от гриппа сделали 44,7% населения

В Оренбургской области 44,7% жителей сделали прививку от гриппа.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«По состоянию на 15 ноября в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано 800,8 тыс. человек, в том числе 173,3 тыс. детей. За счёт дополнительных источников финансирования привито 21,4 тыс. человек», — рассказали в ведомстве.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что не стоит затягивать с вакцинацией от гриппа, так как прививки начинают действовать в полную силу через три-четыре недели.