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Вирусолог Альтштейн посоветовал людям из групп риска вакцинироваться от гриппа

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Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что не стоит затягивать с вакцинацией от гриппа, так как прививки начинают действовать в полную силу через три-четыре недели.
Вирусолог Альтштейн посоветовал людям из групп риска вакцинироваться от гриппа
  • РИА Новости

«Должен также отметить, что данных о том, что сейчас действует какой-то новый, более опасный штамм вируса гриппа, нет. Однако и того, что имеется, хватает, чтобы вновь, как и при ковиде, записать пожилых людей в группу риска», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, осложнения при гриппе могут возникнуть и у людей с хроническими заболеваниями.

Как считает Альтштейн, таким жителям важно прививаться в первую очередь.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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