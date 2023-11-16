RT в Telegram
Подпишись

Врач Сапего перечислил причины повышения уровня кальция в крови

Короткая ссылка
Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о причинах чрезмерного повышения уровня кальция в крови.
Врач Сапего перечислил причины повышения уровня кальция в крови
  • Gettyimages.ru

«В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желёз или из-за злокачественных новообразований», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, специалист посоветовал не принимать самостоятельно без назначения врача витамины D и С и препараты кальция.

Лишний кальций может непредсказуемо откладываться во внутренних органах (кальциноз), отметил Сапего.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить