Врач Сапего перечислил причины повышения уровня кальция в крови

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о причинах чрезмерного повышения уровня кальция в крови.

«В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желёз или из-за злокачественных новообразований», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, специалист посоветовал не принимать самостоятельно без назначения врача витамины D и С и препараты кальция.

Лишний кальций может непредсказуемо откладываться во внутренних органах (кальциноз), отметил Сапего.

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