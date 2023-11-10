RT в Telegram
Подпишись

Дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы

Короткая ссылка
Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в женских консультациях Москвы начали работать дежурные акушеры-гинекологи.
Дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает НСН.

«Благодаря этому женщины могут получать квалифицированную помощь непосредственно в день обращения и без предварительной записи, если у них возникла потребность в срочной консультации», — сказала Ракова.

В настоящее время кабинеты дежурного врача открыты уже в 50 женских консультациях столицы. До конца 2023 года откроют ещё 70.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге построят девятиэтажную поликлинику в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить