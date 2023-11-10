Дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы
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Об этом сообщает НСН.
«Благодаря этому женщины могут получать квалифицированную помощь непосредственно в день обращения и без предварительной записи, если у них возникла потребность в срочной консультации», — сказала Ракова.
В настоящее время кабинеты дежурного врача открыты уже в 50 женских консультациях столицы. До конца 2023 года откроют ещё 70.
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