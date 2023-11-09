Кардиолог Зебелян рассказала о неочевидных признаках проблем с сердцем

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиники» Мария Зебелян рассказала о том, какие не самые очевидные проявления в организме человека указывают на проблемы с сердцем.

Головная боль в затылочной области — это не только признак повышения артериального давления, но и один из симптомов, что с вашим сердцем что-то не в порядке, поделилась врач-кардиолог в беседе с «Газетой.Ru».

«Головокружения и обмороки могут быть связаны с проблемами сердца, особенно с аритмией — неправильным ритмом сердечных сокращений. При некоторых видах аритмий происходит неэффективное кровообращение, что ухудшает кровоснабжение головного мозга, вызывая головокружение и даже временную потерю сознания», — отметила Зебелян.

Гиперхолестеринемия также является одним из факторов риска развития сердечных заболеваний, обратила внимание специалист. О высоком холестерине в крови говорят такие симптомы, как боль в икроножных мышцах при ходьбе, онемение ног, появление ксантом (желтоватые бляшки или узлы под кожей) и ксантелазм (такие же образования в области век).

Иногда боль в верхней части живота также говорит о проблемах с сердцем.

«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, вызывает дискомфорт в верхней части живота», — объяснила Зебелян.

При проявлении всех этих признаков, не всегда указывающих на проблемы с сердцем, всё равно следует обратиться к врачу для консультации и проведения дополнительных исследований, заключила врач-кардиолог.

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