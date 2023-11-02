Кардиолог Бирюкова рассказала о принципах правильного питания

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова рассказала, какие продукты считаются самыми полезными для сердца и сосудов.

В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что сбалансированное питание — это не просто диета или ограничение в употреблении определённых продуктов. Качественное питание — это поступление в организм всех необходимых питательных веществ, витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Например, в рацион рекомендуется добавить некоторые виды масла, в том числе оливковое и подсолнечное, и рыбу.

«Самой полезной является жирная рыба: сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы один-два раза в неделю профилактирует риски, связанные с развитием атеросклероза», — считает Бирюкова.

По её словам, важна и клетчатка, которая содержится в цельнозерновом хлебе, овощах, зелени, фруктах и крупах.

Кроме того, сказала врач, в день следует съедать около 500 г свежих овощей и фруктов.

«Не менее полезны и сухофрукты, но важно помнить о том, что в высушенных фруктах концентрация сахара больше, поэтому порция должна быть значительно меньше», — добавила Бирюкова.

Ранее диетолог и нутрициолог Полина Журавлёва рассказала, что многие специи полезны, особенно с наступлением осенне-зимнего периода.