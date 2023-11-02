Диетолог Журавлёва назвала куркуму и имбирь полезными для иммунитета

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлёва рассказала, что многие специи полезны, особенно с наступлением осенне-зимнего периода.

«Многие специи полезны, ведь их активные компоненты содержат антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства», — пояснила она в интервью Общественной службе новостей.

По её словам, пряные продукты помогают улучшить кровообращение и согреться в холода. В их числе куркума, которая укрепляет иммунитет, имбирь, защищающий от бактерий, орегано, чеснок, снижающий уровень холестерина в крови, и все виды перца: чёрный, красный и белый.

Также очень полезна корица, отметила Журавлёва. Однако людям с диабетом следует употреблять её с осторожностью.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.