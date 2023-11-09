RT в Telegram
Подпишись

Специалист Бурматнов: в морозилке хлеб дольше сохраняется свежим

Короткая ссылка
Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, что многие хранят хлеб в холодильнике, однако там продукт быстро черствеет.
Специалист Бурматнов: в морозилке хлеб дольше сохраняется свежим
  • Gettyimages.ru

В холодильнике температура +2 °С, при таких показателях хлеб теряет влагу и высыхает за пару дней, поделился специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Лучше поместить выпечку в морозильную камеру, предварительно нарезав на ломти и запаковав их в полиэтилен, пищевую плёнку», — отметил Бурматнов.

По его словам, при температуре -16…-18 °С хлеб может храниться три-четыре месяца, при -25 °С — до шести месяцев.

Нарезанные ломтики можно доставать по мере надобности, размораживая при комнатной температуре или в микроволновке.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Алёна Микрюкова заявила, что хлеб содержит углеводы, которые являются важным источником энергии для организма, а некоторые виды хлеба, в том числе ржаной, богаты витаминами и минералами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить