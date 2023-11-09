Специалист Бурматнов: в морозилке хлеб дольше сохраняется свежим

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, что многие хранят хлеб в холодильнике, однако там продукт быстро черствеет.

В холодильнике температура +2 °С, при таких показателях хлеб теряет влагу и высыхает за пару дней, поделился специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Лучше поместить выпечку в морозильную камеру, предварительно нарезав на ломти и запаковав их в полиэтилен, пищевую плёнку», — отметил Бурматнов.

По его словам, при температуре -16…-18 °С хлеб может храниться три-четыре месяца, при -25 °С — до шести месяцев.

Нарезанные ломтики можно доставать по мере надобности, размораживая при комнатной температуре или в микроволновке.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Алёна Микрюкова заявила, что хлеб содержит углеводы, которые являются важным источником энергии для организма, а некоторые виды хлеба, в том числе ржаной, богаты витаминами и минералами.