Диетолог Микрюкова назвала полезным хлеб из цельнозерновой муки

Врач-диетолог, нутрициолог Алёна Микрюкова заявила, что хлеб содержит углеводы, которые являются важным источником энергии для организма, а некоторые виды хлеба, в том числе ржаной, богаты витаминами и минералами.

«С точки зрения пользы предпочтительнее хлеб из цельнозерновой муки. Она производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от пшеничной муки, которая прошла несколько стадий обработки и потеряла массу полезных свойств», — сказала эксперт в беседе с РИАМО.

По её словам, чёрный хлеб чаще готовится из цельного зерна, тогда как белый обычно производится из пшеничной муки, то есть в нём нет многих полезных питательных веществ, присутствующих в цельном зерне.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что выпитые натощак один-два стакана воды способствуют профилактике ряда заболеваний.