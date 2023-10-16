Диетолог Микрюкова назвала полезным хлеб из цельнозерновой муки
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«С точки зрения пользы предпочтительнее хлеб из цельнозерновой муки. Она производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от пшеничной муки, которая прошла несколько стадий обработки и потеряла массу полезных свойств», — сказала эксперт в беседе с РИАМО.
По её словам, чёрный хлеб чаще готовится из цельного зерна, тогда как белый обычно производится из пшеничной муки, то есть в нём нет многих полезных питательных веществ, присутствующих в цельном зерне.
Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что выпитые натощак один-два стакана воды способствуют профилактике ряда заболеваний.