В Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет
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Об этом сообщает RuNews24.
Новые ФАПы и амбулатории открылись в Ахтубинском, Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Наримановском, Приволжском, Енотаевском, Харабалинском, Черноярском районах области.
Также было отмечено, что в регионе прошёл капитальный ремонт 33 медицинских организаций первичного звена.
Для отдалённых районов и населённых пунктов с численностью менее 100 человек работают передвижные медицинские комплексы и санитарная авиация.
«Первая медицинская помощь должна быть в шаговой доступности. В нашем регионе, где большая часть населения проживает в сельской местности, особенно важно решить эту задачу», — сказал Бабушкин.
Ранее сообщалось, что в подмосковных ФАПах провели 30 тыс. консультаций в 2023 году.