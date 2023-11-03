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В Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе с 2019 года открыли 55 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Это самая крупная модернизация в регионе за 20 лет.
В Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © ndrei_r

Об этом сообщает RuNews24.

Новые ФАПы и амбулатории открылись в Ахтубинском, Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Наримановском, Приволжском, Енотаевском, Харабалинском, Черноярском районах области.

Также было отмечено, что в регионе прошёл капитальный ремонт 33 медицинских организаций первичного звена.

Для отдалённых районов и населённых пунктов с численностью менее 100 человек работают передвижные медицинские комплексы и санитарная авиация.

«Первая медицинская помощь должна быть в шаговой доступности. В нашем регионе, где большая часть населения проживает в сельской местности, особенно важно решить эту задачу», — сказал Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в подмосковных ФАПах провели 30 тыс. консультаций в 2023 году.

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