В Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе с 2019 года открыли 55 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Это самая крупная модернизация в регионе за 20 лет.

Об этом сообщает RuNews24.

Новые ФАПы и амбулатории открылись в Ахтубинском, Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Наримановском, Приволжском, Енотаевском, Харабалинском, Черноярском районах области.

Также было отмечено, что в регионе прошёл капитальный ремонт 33 медицинских организаций первичного звена.

Для отдалённых районов и населённых пунктов с численностью менее 100 человек работают передвижные медицинские комплексы и санитарная авиация.

«Первая медицинская помощь должна быть в шаговой доступности. В нашем регионе, где большая часть населения проживает в сельской местности, особенно важно решить эту задачу», — сказал Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в подмосковных ФАПах провели 30 тыс. консультаций в 2023 году.