В подмосковных ФАПах провели 30 тысяч консультаций в 2023 году

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) региона провели почти 30 тыс. телемедицинских консультаций в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Стригункова, возможность консультироваться по телефону со специалистами своего ФАПа получили жители небольших населённых пунктов Подмосковья.

Кроме того, в ФАПах можно дистанционно получить электронные рецепты на льготные лекарства, расшифровку анализов, направление на углублённую диагностику, пройти первый этап диспансеризации и оформить диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.

Также стало известно, что в селе Староянтузово Дюртюлинского района Башкирии в рамках нацпроекта «Здравоохранение» открыли отделение врача общей практики, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Как рассказали в медучреждении, жители данного села и десяти близлежащих деревень общей численностью 1400 человек смогут в новом здании проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построили 29 объектов здравоохранения в 2023 году.