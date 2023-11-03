Адвокат Данилов не исключил задолженности даже по неиспользуемой кредитке

Клиент может столкнуться с задолженностью даже по неиспользуемой кредитной карте. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

Он напомнил, что банки часто предлагают оформить кредитные карты, при этом в некоторых случаях это можно назвать навязыванием или введением в заблуждение относительно обязанности приобретения услуги.

Данилов подчеркнул, что кредитная карта является материальным носителем, привязанным к определённому счёту.

«Поэтому отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности, если указанный счёт является источником финансирования банковского обслуживания или других банковских продуктов», — приводит агентство «Прайм» его слова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.

Также сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов с условием доработки.