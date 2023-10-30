Кабмин поддержал проект закона о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
- Gettyimages.ru
- © Liubomyr Vorona
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.
«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний ко второму чтению», — говорится в документе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.
Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.