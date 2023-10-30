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Кабмин поддержал проект закона о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

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Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов с условием доработки.
Кабмин поддержал проект закона о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
  • Gettyimages.ru
  • © Liubomyr Vorona

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний ко второму чтению», — говорится в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.

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