Кабмин поддержал проект закона о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов с условием доработки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний ко второму чтению», — говорится в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.