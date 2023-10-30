Володин заявил о новых штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.

«Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги», — сообщил он.

Кроме того, по словам Володина, вступит в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства, закон о безопасности газового оборудования и норма о господдержке технологических компаний.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.

Российским потребителям дали советы по борьбе с навязыванием дополнительных услуг.