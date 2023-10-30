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Володин заявил о новых штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг

Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в конце октября и ноябре

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.
Володин заявил о новых штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги», — сообщил он.

Кроме того, по словам Володина, вступит в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства, закон о безопасности газового оборудования и норма о господдержке технологических компаний. 

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям. 

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.

Российским потребителям дали советы по борьбе с навязыванием дополнительных услуг.

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