Российским потребителям дали советы по борьбе с навязыванием дополнительных услуг

Председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона, предусматривающего ответственность за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров за дополнительную плату.

«Этот закон направлен на борьбу с явлением, которое приобрело в последнее время широкий характер, — это навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг. Причём такими способами, что человеку трудно отказаться от них. Это наиболее ярко распространено в дилерских центрах. Машину продают с различными допами: с ковриками за десятки тысяч рублей, сигнализациями, противоугонными системами, пакетами помощи на дорогах. Но человек не может приобрести автомобиль в заводской комплектации без всего этого оборудования, потому что ему говорят: вы либо покупаете так, либо не покупаете вообще», — объяснил собеседник RT.

Вопрос касается не только автомобилей, но и многих других ситуаций, напомнил Недзвецкий.

«Когда мы покупаем, например, авиабилеты, можем не заметить, что нужно где-то снять галочку на странице сайта, тем самым приобретаем билет с дополнительными платными услугами. У потребителя по закону есть право отказаться от товаров, работ и услуг, которые были навязаны, включены в договор без его согласия, но в ряде случаев это очень сложно доказать. Схема юридически обставляется так, что потребитель вроде сам согласился», — рассказал специалист.

Он выразил надежду на то, что закон поможет навести порядок под угрозой административных штрафов.

«Надеюсь, их размер впоследствии вырастет... Потребителю сейчас надо быть внимательным в приобретениях, особенно в сети, при расчётах картой, изучать все правила оферты, сноски и мелкий шрифт, чтобы ненароком не заказать и оплатить что-то ненужное. Помнить, что право на свободный выбор товаров, работ, услуг — одно из основополагающих прав потребителя, и при навязывании, даже если приходится вступить в сделку, письменно выражать своё несогласие с такими действиями», — заключил Недзвецкий.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям.