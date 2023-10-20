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В организации по защите прав потребителей назвали сферы, где навязывают допуслуги

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Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, что чаще всего дополнительные товары и услуги предлагают своим клиентам автодилеры и кредитные организации.

Автодилеры при продаже автомобилей навязывают большое количество дополнительного оборудования по завышенным ценам, а также вынуждают потребителя оплачивать разные финансовые услуги, к примеру страховку, поделился эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Некоторые кредитные организации, по словам Павлова, также допускают нарушения, когда вместе с выдачей кредита навязывают различные страховки жизни и здоровья.

«И теперь наряду с собственно периодом охлаждения, когда потребитель может отказаться от этих дополнительных услуг, вводится ещё ответственность за их навязывание», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне в текущем году стали чаще жаловаться в Центробанк на кредитные организации из-за навязывания допуслуг при оформлении кредита.

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