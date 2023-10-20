В организации по защите прав потребителей назвали сферы, где навязывают допуслуги
Автодилеры при продаже автомобилей навязывают большое количество дополнительного оборудования по завышенным ценам, а также вынуждают потребителя оплачивать разные финансовые услуги, к примеру страховку, поделился эксперт в разговоре с газетой «Известия».
Некоторые кредитные организации, по словам Павлова, также допускают нарушения, когда вместе с выдачей кредита навязывают различные страховки жизни и здоровья.
«И теперь наряду с собственно периодом охлаждения, когда потребитель может отказаться от этих дополнительных услуг, вводится ещё ответственность за их навязывание», — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что россияне в текущем году стали чаще жаловаться в Центробанк на кредитные организации из-за навязывания допуслуг при оформлении кредита.