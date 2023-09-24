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ЦБ: россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при взятии кредита

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Россияне в текущем году стали чаще жаловаться в Центробанк на кредитные организации из-за навязывания допуслуг при оформлении кредита.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банк России.

«В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в частности россияне жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную допуслугу к кредитному договору.

15 сентября глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению.

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