ЦБ: россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при взятии кредита

Россияне в текущем году стали чаще жаловаться в Центробанк на кредитные организации из-за навязывания допуслуг при оформлении кредита.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банк России.

«В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в частности россияне жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную допуслугу к кредитному договору.

15 сентября глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению.