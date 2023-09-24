ЦБ: россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при взятии кредита
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банк России.
«В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в частности россияне жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную допуслугу к кредитному договору.
15 сентября глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению.