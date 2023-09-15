Набиуллина заявила, что не считает плавающие ставки по кредитам полезными

ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

«Плавающие ставки по кредитам для населения не полезны... Кредиты с плавающими ставками кажутся выгодными в момент, когда вы берёте кредит, потому что обычно процент по кредиту с плавающей ставкой ниже», — цитирует её ТАСС.

Однако, по словам Набиуллиной, гражданам необходимо учитывать, что ставка по кредитам может меняться в обе стороны и таким образом итоговая сумма может оказаться выше.

Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит рисков для финансовой стабильности.