Набиуллина заявила, что не считает плавающие ставки по кредитам полезными
- РИА Новости
«Плавающие ставки по кредитам для населения не полезны... Кредиты с плавающими ставками кажутся выгодными в момент, когда вы берёте кредит, потому что обычно процент по кредиту с плавающей ставкой ниже», — цитирует её ТАСС.
Однако, по словам Набиуллиной, гражданам необходимо учитывать, что ставка по кредитам может меняться в обе стороны и таким образом итоговая сумма может оказаться выше.
Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.
Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит рисков для финансовой стабильности.