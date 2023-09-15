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Набиуллина заявила, что не считает плавающие ставки по кредитам полезными

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ЦБ России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что не считает плавающие ставки по кредитам полезными
  • РИА Новости

«Плавающие ставки по кредитам для населения не полезны... Кредиты с плавающими ставками кажутся выгодными в момент, когда вы берёте кредит, потому что обычно процент по кредиту с плавающей ставкой ниже», — цитирует её ТАСС.

Однако, по словам Набиуллиной, гражданам необходимо учитывать, что ставка по кредитам может меняться в обе стороны и таким образом итоговая сумма может оказаться выше.

Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит рисков для финансовой стабильности.

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