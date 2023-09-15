Набиуллина: ЦБ России не видит рисков для финансовой стабильности
- РИА Новости
По её словам, рисков финансовой стабильности нет, ставка ЦБ России была повышена из-за инфляционных рисков.
«Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. Поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности», — сказала она.
Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.