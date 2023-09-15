Набиуллина: ЦБ России не видит рисков для финансовой стабильности

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит рисков для финансовой стабильности.

По её словам, рисков финансовой стабильности нет, ставка ЦБ России была повышена из-за инфляционных рисков.

«Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. Поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности», — сказала она.

Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.