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Набиуллина: ЦБ России не видит рисков для финансовой стабильности

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит рисков для финансовой стабильности.
Набиуллина: ЦБ России не видит рисков для финансовой стабильности
  • РИА Новости

По её словам, рисков финансовой стабильности нет, ставка ЦБ России была повышена из-за инфляционных рисков.

«Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало. Поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности», — сказала она.

Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.

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