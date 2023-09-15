ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых

Центробанк России повысил ключевую ставку до 13% годовых.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13,00% годовых», — отмечается в заявлении.

В Банке России добавили, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT заявил, что курс валюты на следующей неделе будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке.