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ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых

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Центробанк России повысил ключевую ставку до 13% годовых.
ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 13,00% годовых», — отмечается в заявлении.

В Банке России добавили, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT заявил, что курс валюты на следующей неделе будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке.

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