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Аналитик Чернов дал прогноз по курсу валют на предстоящую неделю

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Ангелина Шурпина
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз по курсам валют на следующую неделю.
Аналитик Чернов дал прогноз по курсу валют на предстоящую неделю
  • РИА Новости

По словам специалиста, движение курса российской национальной валюты на следующей торговой неделе будет в первую очередь зависеть от принятого сегодня решения по денежно-кредитной политике ЦБ на плановом заседании регулятора.

«Если Банк России оставит ключевую ставку без изменений на уровне 12% годовых, курс российского рубля на следующей неделе снова окажется под давлением и будет стремиться в сторону 100 рублей за доллар, вероятно, торги продолжатся в диапазоне 95—99,50 рубля за доллар. Если же ЦБ повысит ключевую ставку умеренно, на 100 б. п., то на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 93,5—95 за доллар. А если регулятор проявит жёсткость и повысит ключевую ставку на 200—300 б. п., то стоимость американского доллара на следующей торговой неделе может опуститься в район 90—92,5 рубля», — сказал Чернов.

Он также отметил, что курс юаня в случае решения российского ЦБ не менять ставку останется на следующей торговой неделе в диапазоне 13—13,8 рубля.

«Если её повысят на 100 б. п., торги опустятся в диапазон 12,85—13, если увеличат на 200—300 б. п., то ещё ниже, в район 12,5—12,7 рубля», — заключил аналитик.

Ранее Егор Диашов, генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России», спрогнозировал, как может измениться ключевая ставка.

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