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Инвестор Сидоров: ставки по ипотеке остаются достаточно низкими

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал увеличение правительством России минимального первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20%.
Инвестор Сидоров: ставки по ипотеке остаются достаточно низкими
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Для начала поясним сам механизм льготной ипотеки. Среднерыночная ставка на жильё сейчас составляет 15%. Понятно, что льготный продукт — «льготный» только для получателя. Кто-то должен заплатить полную сумму, ибо деньги не берутся из ниоткуда», — объяснил он.

По словам Фёдорова, банки выдают кредиты по сниженным ставкам, а «каждый месяц получают возмещение из бюджета».

«Бюджет компенсирует им недополученные проценты до ключевой ставки. То есть 12% в настоящее время и плюс 2—5 п.п. в зависимости от программы. А поскольку в последнее время на рынке сложился дисбаланс из-за программ ипотеки с господдержкой, правительство решило ситуацию стабилизировать», — считает инвестор.

По его мнению, мало что поменяется, ведь по-прежнему «ставки по ипотеке остаются достаточно низкими».

Ранее кабмин повысил первоначальный взнос льготной ипотеки до 20%.

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