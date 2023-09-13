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Аналитик Чернов объяснил повышение первоначального взноса льготной ипотеки

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT прокомментировал увеличение правительством России минимального первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20%.
Аналитик Чернов объяснил повышение первоначального взноса льготной ипотеки
  • Gettyimages.ru
  • © David Gyung

«Правительство России повышает первоначальный взнос по ипотечным программам с государственной поддержкой, чтобы избежать перегрева рынка недвижимости в стране. Увеличение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой приведёт к замедлению темпов роста потребительского спроса или его снижению на первичном рынке недвижимости, что отразится на объёмах продаж и замедлит темпы роста цен на первичную недвижимость», — считает аналитик.

По его словам, правительство также на 0,5% сократит субсидии банкам, которые финансируют ипотеку с государственной поддержкой.

Чернов добавил, что на вторичном рынке недвижимости также можно ожидать замедления темпов и объёмов продаж, так как «ставки на ипотечном рынке выросли до 14% годовых».

«Это также приведет к замедлению темпов роста цен на вторичное жилье... Однако это замедлит темпы роста прибылей у российских девелоперов и банков, которые участвуют в ипотечном кредитовании по программе господдержки», — заключил собеседник RT.

Ранее кабмин повысил первоначальный взнос льготной ипотеки до 20%.

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