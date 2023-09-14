Аналитик Диашов: ключевая ставка останется в диапазоне 12—13%

Егор Диашов, генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России», спрогнозировал в беседе с RT, как может измениться ключевая ставка.

«15 сентября состоится заседание ЦБ по поводу изменения ключевой ставки. Ранее в августе Центробанк повысил её с 8,5% до 12%. Почему так сильно её повысили? Экономика растёт очень быстро, наступает эффект «перегрева». Кроме этого, сильно вырос курс валют. Нужно было принять соответствующие меры. Мы видим, что сейчас шаги Центробанка направлены на повышение ценности рубля, а не на снижение привлекательности иностранной валюты», — пояснил эксперт.

На данный момент отмечается, что экономика, логистические цепочки, экспорт и импорт перестроились под новые реалии, подчеркнул собеседник RT.

«Платёжный баланс выровнялся. Поэтому регулятор не видит необходимости корректировать валютный курс и спрос на валюту через обязательную продажу. Этим и отличаются меры сегодня от прошлого года, когда были введены валютные ограничения — обязанность экспортёров продавать валютную выручку, завозить её в страну, а также ограничения по конвертации валюты. Надо сказать, тогда подобные меры сработали», — заявил Диашов.

При этом дать точный прогноз об изменении ставки сложно, добавил специалист.

«Предположения сильно отличаются. Связано это с тем, что в целом эффект от повышения ставки до 12% для финансовой системы страны уже есть. Но насколько этих результатов достаточно, оценить очень трудно, так как пока нет конкретных цифр и показателей. По моему мнению, ставка останется в диапазоне 12—13%. Если же ставка повысится, то доступность кредитов для бизнеса ещё больше уменьшится, в экономике спрос будет несколько снижен. Возможно некоторое замедление экономики», — рассказал он.

Отвечая на вопрос, может ли наблюдаемое в последние недели ускорение инфляции повлиять на завтрашнее решение ЦБ по ставке, Диашов объяснил, что на этом в основном и строятся ожидания по повышению.

Однако, по его мнению, инфляция мала, чтобы сильно повышать ставку.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал увеличение правительством России минимального первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20%.