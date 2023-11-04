Историк Лукутин назвал 4 ноября символичной датой

Учитель истории, учитель года России — 2004 Андрей Лукутин рассказал RT о символизме и об истории Дня народного единства, который в России отмечают 4 ноября.

«4 ноября мы отмечаем День народного единства. Нельзя сказать, что именно в эту дату закончилось Смутное время (конец XVI — начало XVII века. — RT), оно всё-таки ещё какое-то время продолжалось. Эта дата для нас символична другим: от польских интервентов в 1612 году официально была освобождена Москва. Сделано это было силами Второго народного ополчения, возглавляемого земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Надо сказать, что войско было разнонациональным. Отсюда 4 ноября мы отмечаем ещё и потому, что это день единения народа в борьбе против захватчиков», — уточнил Лукутин.

Вместе с тем он добавил, что аналогичные ополчения собирались в 1812 и 1941 годах, когда безопасность Москвы оказывалась под угрозой.

«1612 год можно назвать переломным в вопросе завершения Смутного времени, потому что буквально через несколько месяцев, в 1613 году, на большом Земском соборе будет избран первый и единый царь из династии Романовых — Михаил Фёдорович», — напомнил историк.

При новом правителе отголоски Смуты ещё фиксировались, но в течение совсем недолгого времени, сказал Лукутин.

«У страны появился лидер. Во многом это произошло благодаря тем народным массам, которые поняли, что допустить иностранцев на русскую землю нельзя, объединились и изгнали захватчиков и Москвы. 4 ноября — это день единения народов», — резюмировал он.

Государственный праздник День народного единства был учреждён в России в 2005 году. С того момента 4 ноября является выходным.

Подробнее об истории, связанной с ним, — в материале RT.