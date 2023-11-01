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В парках Москвы проведут более 50 мероприятий ко Дню народного единства

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице подготовили большую программу, приуроченную ко Дню народного единства.
В парках Москвы проведут более 50 мероприятий ко Дню народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Основными площадками станут парки и природные территории столицы.

«Посетителей ждёт более 50 интересных и познавательных мероприятий», — отметил мэр.

Также 4 ноября начнётся акция «Единый день открытых дверей», в рамках которой библиотеки и культурные центры проведут различные мероприятия, например лекции и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что библиотеки Московской области проведут более 200 мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

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