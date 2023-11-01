В парках Москвы проведут более 50 мероприятий ко Дню народного единства
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Основными площадками станут парки и природные территории столицы.
«Посетителей ждёт более 50 интересных и познавательных мероприятий», — отметил мэр.
Также 4 ноября начнётся акция «Единый день открытых дверей», в рамках которой библиотеки и культурные центры проведут различные мероприятия, например лекции и мастер-классы.
Ранее сообщалось, что библиотеки Московской области проведут более 200 мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».