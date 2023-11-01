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Библиотеки Подмосковья проведут более 200 мероприятий в «Ночь искусств»

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Библиотеки Московской области проведут более 200 мероприятий во Всероссийской акции «Ночь искусств».
Библиотеки Подмосковья проведут более 200 мероприятий в «Ночь искусств»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Как рассказали в ведомстве, в библиотеках Домодедова, Воскресенска, Дубны, Красногорска, Ступина, Химок и Луховиц пройдут познавательные программы, квесты, интерактивные игры, театрализованные представления, мастер-классы и концерты под общим девизом «Россия объединяет».

Ранее сообщалось, что В Москве свыше 170 мероприятий запланировано в рамках акции «Ночь искусств».

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