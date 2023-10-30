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В Москве свыше 170 мероприятий запланировано в рамках акции «Ночь искусств»

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К традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Москве в День народного единства, 4 ноября, присоединится свыше 100 городских площадок.
В Москве свыше 170 мероприятий запланировано в рамках акции «Ночь искусств»

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что в их числе Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и др.

По её словам, в рамках «Ночи искусств» в столице пройдёт больше 170 событий.  Тема акции в этом году — «Россия объединяет».

Ранее сообщалось, что программу акции «Ночь искусств» объявили в Кургане.

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