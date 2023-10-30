В Москве свыше 170 мероприятий запланировано в рамках акции «Ночь искусств»
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что в их числе Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и др.
По её словам, в рамках «Ночи искусств» в столице пройдёт больше 170 событий. Тема акции в этом году — «Россия объединяет».
Ранее сообщалось, что программу акции «Ночь искусств» объявили в Кургане.