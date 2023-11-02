В Ростове-на-Дону рассказали о программе мероприятий в День народного единства
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на администрацию города.
В субботу, 4 ноября, в парках, культурно-досуговых центрах, зоопарке и на улицах города пройдут различные акции, флешмобы, мастер-классы и концерты, приуроченные к празднику.
Также в течение всего дня жителям и гостям города будут раздавать флажки и ленты с российской символикой.
Ранее НСН сообщала, что в парках Москвы проведут более 50 мероприятий ко Дню народного единства.