Врач Демьяновская рассказала о причинах и нетипичных симптомах диабета

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала о причинах и нетипичных симптомах диабета.

Как отметила эксперт, сахарный диабет — это заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена.

«Основные причины сахарного диабета — нарушение выработки гормона инсулина, инсулинорезистентность, сниженный инкретиновый эффект (инкретины — это гормоны ЖКТ, которые вырабатываются в ответ на приём пищи и активизируют синтез инсулина), нарушение синтеза гормона глюкагона, повышенная реабсорбция глюкозы в почках. Также спровоцировать диабет может приём некоторых лекарственных препаратов — глюкокортикостероидов, средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем», — рассказала Демьяновская.

Помимо основных причин, врач также назвала факторы, которые «существенно повышают риск развития болезни».

К таким триггерам, по её словам, относятся сахарный диабет у близких родственников, лишний вес, малоподвижный образ жизни, возраст старше 45 лет, предиабет, сердечно-сосудистые и некоторые эндокринные заболевания, артериальная гипертензия и высокий уровень холестерина в крови.

«Классические симптомы диабета — постоянное чувство жажды, частое мочеиспускание, общая слабость, потеря или, наоборот, увеличение массы тела без объяснимых причин, постоянное сильное чувство голода. Кроме того, человек с сахарным диабетом может обратить внимание, что у него ухудшилось зрение, участились простуды, а ранки и царапины, даже совсем незначительные, стали заживать слишком медленно, особенно на стопах», — объяснила собеседница RT.

По её мнению, есть и «нетипичные симптомы сахарного диабета», которые могут указывать на это заболевание.

«К ним относятся ухудшение слуха и зрения, чёрный акантоз — потемнение кожи на шее, в паху и подмышечных впадинах, металлический привкус во рту, жжение и боль при глотании пищи, онемение и чувство ползания мурашек в конечностях», — добавила Демьяновская.

Специалист рекомендовала не игнорировать подобные симптомы, обратиться к врачу — терапевту или эндокринологу, сдать все необходимые анализы и точно установить причины недомогания.

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