Врач Чудаков: фастфуд может исчезнуть через 20 лет

Cоруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet Сергей Чудаков, кандидат медицинских наук, семейный врач, в беседе с RT рассказал, что примерно через 20 лет трансформация образа жизни современного человека в сторону осознанного подхода к здоровью может привести к исчезновению индустрии фастфуда в том виде, в котором её привыкли видеть.

По мнению специалиста, люди уделяют всё больше внимания здоровью и питанию.

«Об этом свидетельствуют распространение таких профессий, как нутрициолог, появление на прилавках функциональных продуктов. Тренд будет нарастать, и постепенно спрос на тот фастфуд, к которому мы привыкли, спадёт, а индустрия быстрого питания трансформируется», — рассказал Чудаков.

Он отметил, что сейчас основу питания людей составляют лёгкие углеводы и быстрые перекусы. Такое питание, по его словам, отвечает потребности быстрого получения энергии, но оно же уже спровоцировало эпидемии неинфекционных заболеваний, диабета, ожирения, болезни Альцгеймера.

Врач подчеркнул, что сегодня индустрия питания меняется, появляется всё больше функциональных, обогащённых продуктов, а также вариантов готовой еды, которая менее вредная, чем фастфуд.

«Употребление фастфуда негативно сказывается на работе сердца, органов ЖКТ, мозга. Он не обладает необходимыми микронутриентами или клетчаткой. Из-за нехватки полезных веществ в рационе организм посылает сигналы о голоде, в результате человек переедает, но толку от такой еды нет. Важно менять культуру питания и делать выбор в пользу продуктов, не наносящих вред организму», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в России за год упали продажи лапши быстрого питания, консервов, сухого пайка и тушёнки.