Психолог Лазарев дал совет пожилым заниматься спортом для избавления от стресса

Психолог, специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Денис Лазарев рассказал о способах борьбы со стрессом в пожилом возрасте.

Стресс у пожилых людей вызывает чувство беспокойства, тревоги и депрессии, такое состояние негативно сказывается на их здоровье, поделился он в беседе с газетой «Известия».

Прежде всего, в такой ситуации специалист порекомендовал регулярные физические нагрузки, лучше на свежем воздухе. Это может быть ходьба, йога, танцы или плавание. Также, по его словам, будут полезны медитации и дыхательные практики.

Кроме того, пожилым людям важно отказаться от вредных привычек правильно питаться, высыпаться, а также общаться, добавил психолог.

«Общайтесь с близкими, посещайте клубы по интересам, участвуйте в группах поддержки и волонтёрской деятельности. Это не только улучшит психоэмоциональное состояние, но и защитит от деменции», — добавил Лазарев.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.