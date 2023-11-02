Травматолог Арсланова: осанка у школьника может портиться из-за тяжёлого рюкзака

Травматолог-ортопед сети салонов «ОРТЕКА» Олеся Арсланова рассказала, почему у школьников зачастую бывают проблемы с осанкой.

Такие нарушения есть у 28% детей от семи до девяти лет, у 36% — от десяти до 14 лет и у 41% подростков в возрасте 15—17 лет, сообщила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«Школьники проводят много времени за столом или партой: нагибаясь над учебниками, они округляют спину, что ведёт к формированию неправильной осанки», — отметила Арсланова.

Специалист добавила, что зачастую учащиеся носят тяжёлые рюкзаки, из-за которых приходится сводить плечи. Также к искривлению приводит ношение рюкзака на одном плече.

Ортопед посоветовала следить за осанкой школьника во время занятий, соблюдая высоту парты, отказаться от тяжёлых рюкзаков и усилить физическую подготовку ребёнка.

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