Депутат Нилов: все участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили учредить День участника СВО.

Парламентарий отметил, что все участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий.

«У нас нет сегодня единого Дня ветерана боевых действий, есть ведомственные ветераны той или иной службы. Есть неформальный праздник, который отмечается первого июля», — напомнил Нилов.

Он заявил, что соответствующий законопроект подготовлен.

«Я предложил другим фракциям присоединиться к этой инициативе и её поддержать. Предполагаю, что правильно было бы учредить этот праздник, чествовать и проводить в этот день официальные мероприятия. Они касались бы и участников СВО», — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника СВО.