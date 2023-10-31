Врач Маршинцева: жирная и жареная пища способствует развитию атеросклероза
- Gettyimages.ru
- © jenifoto
К факторам, которые в перспективе могут ухудшить работу сердца, врач отнесла курение, а также употребление жирного и жареного, поскольку такая пища повышает холестерин.
«Атеросклероз может вызывать ишемию, то есть недостаточное питание сердца, которое в дальнейшем способно привести к инфаркту миокарда», — предупредила Маршинцева в беседе с сайтом «Москва 24».
Кардиолог посоветовала следить за холестерином, «особенно за липопротеидами низкой плотности».
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.