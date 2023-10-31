Врач Маршинцева: жирная и жареная пища способствует развитию атеросклероза

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева напомнила, что развитию атеросклероза способствует употребление жирной и жареной пищи, а также вредные привычки.

К факторам, которые в перспективе могут ухудшить работу сердца, врач отнесла курение, а также употребление жирного и жареного, поскольку такая пища повышает холестерин.

«Атеросклероз может вызывать ишемию, то есть недостаточное питание сердца, которое в дальнейшем способно привести к инфаркту миокарда», — предупредила Маршинцева в беседе с сайтом «Москва 24».

Кардиолог посоветовала следить за холестерином, «особенно за липопротеидами низкой плотности».

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