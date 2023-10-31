RT в Telegram
Подпишись

Врач Маршинцева: жирная и жареная пища способствует развитию атеросклероза

Короткая ссылка
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева напомнила, что развитию атеросклероза способствует употребление жирной и жареной пищи, а также вредные привычки.
Врач Маршинцева: жирная и жареная пища способствует развитию атеросклероза
  • Gettyimages.ru
  • © jenifoto

К факторам, которые в перспективе могут ухудшить работу сердца, врач отнесла курение, а также употребление жирного и жареного, поскольку такая пища повышает холестерин.

«Атеросклероз может вызывать ишемию, то есть недостаточное питание сердца, которое в дальнейшем способно привести к инфаркту миокарда», — предупредила Маршинцева в беседе с сайтом «Москва 24».

Кардиолог посоветовала следить за холестерином, «особенно за липопротеидами низкой плотности».

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить