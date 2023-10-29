Врач назвала першение или чувство кома в горле одним из симптомов стресса

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие неочевидные, на первый взгляд, сигналы тела могут указывать на стресс и как с ними справиться.

«Физические симптомы стресса не случайны: на фоне сильного психоэмоционального переживания активизируется целый ряд гормональных процессов в организме, что, в свою очередь, приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, ускорению обмена веществ, спазму гладкой мускулатуры и многим другим явлениям. На фоне эмоциональных переживаний человек может испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею», — предупредила собеседница RT.



Это объясняется тем, что выработка гормонов стресса влияет на целый ряд процессов, объяснила врач.

«Кровоснабжение пищеварительных органов снижается, ритм перистальтики замедляется, усиливается проницаемость слизистой оболочки кишечника, нарушается выработка желудочного секрета, при хроническом стрессе развивается дисбаланс микрофлоры кишечника. Ещё один из симптомов стресса, косвенно связанный с нарушением работы ЖКТ, — першение или чувство кома в горле. Оно вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», — рассказала специалист.

По её словам, из-за избыточной выработки кортизола, адреналина и других гормонов могут появиться кожные реакции: зуд, высыпания, шелушение или акне.

«Это объясняется тем, что гормоны стресса способны усиливать воспалительные процессы в организме. Стресс ослабляет иммунную систему, делая кожу более уязвимой для различных инфекций, а также способствует обострению хронических заболеваний (псориаз, атопический дерматит). У некоторых людей стресс может стимулировать работу сальных желёз — в этом случае волосы на голове загрязняются быстрее, а на коже лица, туловища, конечностей появляются акне. Со стрессом нередко связана и избыточная потеря волос, вплоть до алопеции», — пояснила эксперт.

Ещё один симптом стресса — бруксизм, или скрежет зубов, заявила Демьяновская.

«Под воздействием гормонов некоторые отделы центральной нервной системы активизируются, приводя к повышенному напряжению мышц, в том числе нижней челюсти. Это может вызвать непроизвольное стискивание или скрип зубов, особенно ночью. У некоторых людей на фоне стресса развивается синдром Рейно — спазм кровеносных сосудов, преимущественно пальцев рук и ног. Пальцы могут без видимой причины стать бледными или синими, что сопровождается чувством онемения или жжения», — отметила она.

Эксперт пояснила, что есть много простых, но действенных приёмов, которые помогут снизить стресс и его влияние на организм.

«Среди них — дыхательные упражнения, медитация, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические упражнения, а также снижение потребления никотина, этилового спирта и кофеина. Дыхательные упражнения оказывают успокаивающее действие на весь организм: глубокие вдохи и выдохи стимулируют парасимпатическую нервную систему, ответственную за расслабление, помогают снизить уровень кортизола, улучшить кровообращение и концентрацию кислорода в крови. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогают отвлечься от забот, нормализуют гормональный фон, улучшают кровообращение и насыщение органов кислородом», — заключила собеседница RT.

Ранее Демьяновская рассказала в беседе с RT, как природные явления сказываются на состоянии здоровья и как подготовиться к непогоде и магнитным бурям, чтобы чувствовать себя лучше.