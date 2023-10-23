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Бастрыкин запросил доклад о нападении на отца девятилетней девочки в Москве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на отца девятилетней девочки в Москве.
Бастрыкин запросил доклад о нападении на отца девятилетней девочки в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует СК России.

Отмечается, что во дворе дома на западе столицы подросток избил девятилетнюю девочку. За дочь вступился её отец. После этого мужчину избила группа юношей. 

В связи с произошедшим возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство).

Одного фигуранта дела задержали, ему предъявили обвинение, суд его арестовал.

Ещё один подозреваемый находится в розыске.

В сообщении говорится, что ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.

12 октября URA.RU писало, что городская прокуратура Сургута проверяет информацию о драке подростков с сотрудниками супермаркета.

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