Бастрыкин запросил доклад о нападении на отца девятилетней девочки в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на отца девятилетней девочки в Москве.

Об этом информирует СК России.

Отмечается, что во дворе дома на западе столицы подросток избил девятилетнюю девочку. За дочь вступился её отец. После этого мужчину избила группа юношей.

В связи с произошедшим возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство).

Одного фигуранта дела задержали, ему предъявили обвинение, суд его арестовал.

Ещё один подозреваемый находится в розыске.

В сообщении говорится, что ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.

12 октября URA.RU писало, что городская прокуратура Сургута проверяет информацию о драке подростков с сотрудниками супермаркета.