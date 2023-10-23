Бастрыкин запросил доклад о нападении на отца девятилетней девочки в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует СК России.
Отмечается, что во дворе дома на западе столицы подросток избил девятилетнюю девочку. За дочь вступился её отец. После этого мужчину избила группа юношей.
В связи с произошедшим возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство).
Одного фигуранта дела задержали, ему предъявили обвинение, суд его арестовал.
Ещё один подозреваемый находится в розыске.
В сообщении говорится, что ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.
12 октября URA.RU писало, что городская прокуратура Сургута проверяет информацию о драке подростков с сотрудниками супермаркета.