BotAS: план Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений

Ядерный аналитик Джо Чиринчионе выразил мнение, что изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике «Проект 2025» программа развития ядерных вооружений приведёт к разжиганию гонки вооружений по всему миру.

Об этом он написал в статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

«Расширение ядерного арсенала в масштабах, предложенных «Проектом 2025», вероятно, заставит наших соперников — включая Россию... — увеличить число программ по разработке и развёртыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу США», — говорится в публикации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сейчас не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не допустить сползания мира в ядерный хаос.