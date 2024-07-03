Врач Агаева посоветовала следить за питьевым режимом пожилых родственников

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева в беседе с RT заявила о важности для здоровья поддержания водного баланса в норме.

«В жаркую погоду у организма возрастает потребность в жидкости, так как человек теряет её вместе с потом — он выделяется для того, чтобы охладить тело. Дефицит жидкости в организме, в свою очередь, может привести к обезвоживанию, при котором страдают многие системы организма, поэтому очень важно поддерживать водный баланс в норме. Лучший способ предотвратить такое последствие — пить обычную чистую воду», — посоветовала эксперт.



При этом она подчеркнула, что строгой нормы потребления воды не существует — нужно пить тогда, когда хочется.

«Также стоит учитывать, что пациенты с хронической болезнью почек, деменцией или после инсультов, а также люди старшего возраста с некоторыми хроническими заболеваниями могут не испытывать чувства жажды, поэтому их родственникам рекомендуются внимательно наблюдать за питьевым режимом близкого человека», — рассказала специалист.

По её словам, не стоит восполнять уровень жидкости в организме за счёт потребления сладких газированных напитков на постоянной основе, так как содержащиеся в них простые углеводы могут привести к повышению уровня сахара в крови.

«Потребление спиртных напитков рекомендуется исключить вовсе, не только летом. При этом важно помнить, что алкоголь способствует обезвоживанию и снижению чувствительности, поэтому человек может, например, не заметить симптомы теплового удара», — отметила терапевт.

Врач добавила, что употребление кофе в жару не противопоказано, однако важно делать это в умеренных количествах и помнить, что восполнить жидкость только за счёт кофейных напитков не получится.

«Также нужно ориентироваться на чувство жажды, потому что кофе может обладать мочегонным эффектом, что тоже способствует обезвоживанию», — заключила врач.

Ранее опрошенные RT врачи дали рекомендации, как правильно питаться в жаркую погоду.