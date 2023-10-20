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Врач Уланкина: продукты с витамином D способствуют профилактике остеопороза

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Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как поддержать костную ткань и отсрочить проявление остеопороза.

Врачи рекомендуют следить за рационом, включать в него продукты, богатые витамином D и кальцием (это преимущественно молоко и молочные продукты), поделилась она в беседе с газетой «Известия» во Всемирный день борьбы с остеопорозом (WOD), 20 октября.

«Кроме того, пожилым людям во избежание осложнений в виде переломов следует избегать падений и травм, больше двигаться, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить обследования в целях профилактики остеопороза и своевременного лечения его первых проявлений», — сказала Уланкина.

Ранее президент Российской ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк рассказала, какие методы используют российские врачи для диагностики остеопороза.

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