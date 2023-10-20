Ревматолог Лесняк рассказала о методах диагностики остеопороза в России
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Развитие заболевания определяют при помощи денситометра — рентгеновского аппарата, с помощью которого можно установить, сколько кальция в костях у человека, сообщила врач в беседе с «Газетой.Ru» во Всемирный день борьбы с остеопорозом (WOD), 20 октября.
Также, по словам Лесняк, применяется FRAX — доступный в интернете калькулятор рисков развития остеопороза для людей старше 50 лет.
«Это такая табличка с 12 графами, куда нужно вбить данные о возрасте, весе, росте, а также о предшествующих переломах, наличии ревматоидного артрита и других факторов», — уточнила специалист.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов в начале 2024 года.