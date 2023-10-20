Ревматолог Лесняк рассказала о методах диагностики остеопороза в России

Президент Российской ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк рассказала, какие методы используют российские врачи для диагностики остеопороза.

Развитие заболевания определяют при помощи денситометра — рентгеновского аппарата, с помощью которого можно установить, сколько кальция в костях у человека, сообщила врач в беседе с «Газетой.Ru» во Всемирный день борьбы с остеопорозом (WOD), 20 октября.

Также, по словам Лесняк, применяется FRAX — доступный в интернете калькулятор рисков развития остеопороза для людей старше 50 лет.

«Это такая табличка с 12 графами, куда нужно вбить данные о возрасте, весе, росте, а также о предшествующих переломах, наличии ревматоидного артрита и других факторов», — уточнила специалист.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов в начале 2024 года.