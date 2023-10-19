Врач Савельева: чувство зябкости может быть вызвано нехваткой витаминов

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева назвала причины, по которым человек не может согреться. В их числе как вредные привычки (курение, алкоголь), так и различные заболевания.

«Причинами, мешающими вам согреться, могут быть погрешности в диете и недостаток витаминов, в частности витамина В12, недосып, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни», — перечислила врач в беседе с РИАМО.

Кроме этого, причинами зябкости могут быть различные заболевания, такие как железодефицитная анемия, гипотиреоз, сахарный диабет, атеросклероз и др.

Со своей стороны, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» выразил мнение, что в холодное время года люди зачастую выбирают высококалорийную пищу, но это может спровоцировать ожирение.

Он также посоветовал воздержаться от слишком горячих напитков и алкоголя. Горячие напитки могут вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта, а алкоголь токсичен, к тому же эффект согревания от него носит краткосрочный характер, резюмировал диетолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, почему люди с возрастом начинают чаще мёрзнуть.