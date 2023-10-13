Врач Хухрев: в пожилом возрасте люди могут чаще мёрзнуть из-за старения сосудов

Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, почему люди с возрастом начинают чаще мёрзнуть.

«Сосуды с возрастом лучше не становятся и теряют свою эластичность, которая характерна для молодых… Плюс ещё заболевания вносят свой вклад», — объяснил он в беседе с «Москвой 24».

Так, с возрастом чувство зябкости может возникать из-за таких заболеваний, как атеросклероз, — из-за ухудшения питания ткани сосудов, а также из-за сбоев в работе щитовидной железы — на фоне нехватки гормонов.

Железодефицитная анемия и снижение гемоглобина в результате различных заболеваний также могут давать схожий эффект, заключил Хухрев.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.