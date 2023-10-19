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Психолог Бочкова: жертвами школьной травли часто становятся обычные дети

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Клинический психолог, детский и подростковый психотерапевт Ольга Бочкова, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой, рассказала, что жертвой школьного буллинга может стать любой ребёнок.
Психолог Бочкова: жертвами школьной травли часто становятся обычные дети
  • Gettyimages.ru

Буллинг (травля) — систематическое целенаправленное преследование одним человеком или группой людей другого человека с применением силы или власти, уточнила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Бочковой, чаще всего пострадавшими становятся самые обычные, стабильные дети из понимающих семей.

«Но есть исследования, которые показывают, что среди пострадавших от буллинга бывают тревожные, зависимые дети, которые испытывают трудности в общении со сверстниками и острую неудовлетворённость собой», — отметила психолог.

При этом случаются и обратные ситуации: жертвами травли оказываются дети с высоким уровнем конфликтности, добавила специалист.

Ранее руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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