Работодатели назвали допзаработок и новые контакты плюсами подработки

Аналитики сервиса «Работа.ру» и платформы «Подработка» провели исследование и выяснили, как представители российских компаний относятся к своим сотрудникам, которые заняты в сторонних организациях с целью подработки. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.

Как показал опрос, треть рекрутёров (33%) заявили, что сотрудники их компаний подрабатывают и не скрывают этого, 26% — что их специалисты не подрабатывают, но, возможно, не признаются в этом, а 16% — что не осведомлены о том, подрабатывают их коллеги или нет.

15% опрошенных выразили уверенность, что работники их организаций подрабатывают, но не говорят о своей дополнительной занятости.

Почти половина принявших участие в исследовании (47%) предположили, что подработка снижает эффективность сотрудников на основной работе, а 15%, в свою очередь, заявили об обратном. Однако в том, что дополнительная занятость не влияет на этот фактор, уверены 38% рекрутёров.

Многие работодатели видят и другие выгоды в том, что их работники заняты на стороне. Так, 71% опрошенных отметили, что подработка даёт их сотрудникам возможность дополнительно заработать, 41% — что на подработке работник может получить новый опыт или контакты, 22% — что она вносит разнообразие в рабочие задачи, а 19% — что снижает риск выгорания.

«Вместе с тем 44% работодателей считают, что существует риск возникновения конфликта интересов из-за подработки. Ещё 44% уверены, что работники могут использовать ресурсы компании. За быстрое выгорание работника переживают 38% рекрутёров. Также 38% опрошенных думают, что подработка отвлекает от выполнения основных обязанностей. Немного меньше респондентов (36%) отмечают снижение результативности работы», — говорится в опросе.

Исследование проводилось среди более чем 350 представителей бизнеса (руководителей, HR-директоров, рекрутёров, HR-специалистов) из всех регионов России.

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