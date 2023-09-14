Российские работодатели назвали повышенную продуктивность плюсом удалёнки

Сервис «Работа.ру» провёл опрос и узнал, какие плюсы и минусы удалённого формата работы выделяют представители российских компаний. RT ознакомился с мнением респондентов, принявших участие в соответствующем исследовании.

Более половины работодателей (64%) заявили, что их специалисты работают только из офиса, десятая часть опрошенных (10%) позволяют своим сотрудникам трудиться удалённо, примерно четверть (26%) — в гибридном формате.



Согласно данным исследования, 68% респондентов отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис, а 32% рекрутеров — что офлайн-работа более эффективна.

«Среди тех, кто не хочет возвращать сотрудников в офис, 77% уверены, что на удалёнке проще планировать свою жизнь и успевать больше не только по работе. 59% респондентов считают, что в удалённом формате можно не выходить из дома в плохую погоду, а также не тратить время на дорогу до офиса», — уточняется в исследовании.

Кроме того, благодаря удалёнке компании не нужно тратить средства в том числе на аренду офиса (35%), сотрудникам проще сосредоточиться на рабочих задачах (30%), повысить продуктивность и не опаздывать (по 12%).

Из тех опрошенных, кто всё же планирует вернуть сотрудников в офис, 55% заявили, что решать рабочие вопросы стоит лично, 49% считают, что работа в офисе способствует сплочённости и вовлечённости коллектива, а 40% — что в офисе проще следить за эффективностью кадров.

«24% респондентов отметили, что в офисе проще видеть, сколько времени человек работает, а сколько — отдыхает», — резюмировали в сервисе.

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